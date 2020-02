Sabatini: “Non scherziamo, la Fiorentina non rischia la retrocessione”

Il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, è intervenuto su Radio Sportiva per sviluppare alcuni temi relativi all’ultima giornata di campionato. Sabatini ha parlato anche della situazione della Fiorentina che dopo un paio di battute d’arresto consecutive si ritrova al 14esimo posto in classifica: “I viola non rischiano la retrocessione, non scherziamo. Iachini è un lavoratore saggio, qualcosina ha messo a posto. Con Montella molte partite con le squadre sulla carte inferiori sono state perse, con l’attuale allenatore invece meno”.