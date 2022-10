Sabatini: “Visto Lecce-Fiorentina? Baroni ha inchiodato per un tempo una formazione chiaramente più forte della sua”

L’ex direttore sportivo della Roma, dell’Inter e, per ultimo, della Salernitana, Walter Sabatini, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, ha parlato, tra le altre cose, delle battaglie (sportive ovviamente) che stiamo vedendo ovunque in Serie A, praticamente su tutti i campi: “Visto Lecce-Fiorentina? Per un tempo Baroni ha inchiodato una formazione chiaramente più forte, superiore sotto vari aspetti”.

E poi ha aggiunto: “Le distanze sono state ridotte dai sistemi di allenamento, c’è chi ha possibilità di lavorare la settimana piena e chi no, c’è chi infila qualcosa di proprio, ci sono uomini emergenti e che studiano. Sarà una stagione bella dalla testa ai piedi”.