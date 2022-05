Sabatino: “Non è stata una stagione facile, ma sono contenta del risultato. C’è un altro obiettivo da conquistare, a presto Fiorentina”

L’attaccante della Fiorentina Women’s Daniela Sabatino ha commentato in un post su Instagram la stagione della squadra viola. Queste le sue parole:

“Diciamocelo, gli obiettivi che avevamo erano altri ma considerata l’intensa e difficile stagione che abbiamo vissuto, ad oggi sono comunque contenta di questo risultato. Ringrazio le mie compagne di squadra per avermi messo nelle migliori condizioni di vincere la classifica capocannonieri! Ringrazio Coach Patrizia per avermi insegnato ad essere più decisiva in zona gol! Ringrazio la mia Famiglia per averi sopportato e supportato in tutto questo tempo. Ringrazio gli Amici, sempre costanti e presenti.

Ringrazio i tifosi e tutte le persone che mi sono sempre state accanto nei momenti di gioia e difficoltà ma non è ancora finita…. C’è un altro obiettivo da conquistare e farò di tutto per raggiungerlo!!

ed a tutti…A presto! Ds9″