Sabatino: “Panico ci insegnerà tantissimo. Vogliamo dimostrare che la Fiorentina…”

Oltre a Piemonte e Monnecchi, questo pomeriggio è stato il momento anche dell’esperta attaccante Daniele Sabatino, capocannoniere della Fiorentina Femminile nella scorsa stagione. Queste le sue parole ai canali ufficiali dal ritiro di Roccaporena:

“Questo è l’anno del riscatto. Sia io che la Fiorentina vogliamo riscattare la passata stagione. Io personalmente amo le sfide, per questo ho accettato il rinnovo con la Fiorentina, e sono convinta di potere fare bene. Il nuovo mister è stato un grande attaccante e sicuramente potrà insegnarci tantissimo. Dove possiamo arrivare non lo so, vedremo a maggio. Ma sicuramente vogliamo fare bene e dimostrare che la Fiorentina è una grande squadra”.