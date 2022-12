Sabiri e quell’incontro con Pradè che non è passato inosservato. Stankovic accoglierebbe Zurkowski a braccia aperte

Il mercato, almeno nella sua apertura ufficiale, è ancora lontano e la Fiorentina fa il suo gioco per abbassare le quotazioni. In questo senso vanno catalogate le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo viola, Daniele Pradè, subito dopo la partita contro l’Arezzo.

Intanto su La Nazione viene ritirato in ballo quanto accaduto lo scorso 6 novembre nei corridoi dello stadio di Marassi (Samp-Fiorentina 0-2) dove non è sfuggito a chi passava per i corridoi un incrocio non breve fra il dirigente viola e il trequartista marocchino della Sampdoria, Abdelhamid Sabiri, che con Stankovic non ha ancora trovato un feeling ideale.

La prospettiva di traslocare a Firenze piacerebbe eccome a Sabiri, magari per indossare il ruolo del trequartista nel 4-2-3-1 che Italiano sta aggiustando per superare l’orizzontalità del modulo precedente. Ma ognuno davvero fa il suo gioco e la richiesta iniziale della Samp (10 milioni) è rimasta vaga a svolazzare per l’aria.

Da Genova arriva però una ulteriore notizia: Stankovic accoglierebbe più che volentieri Zurkowski, considerato un interprete ideale per risollevare la quota di pericolosità del centrocampo blucerchiato.