Sabiri e una realtà da separato in casa: la Samp lo offre a giro e la Fiorentina che fa?

Il nome di Abdelhamid Sabiri è sicuramente sul taccuino della dirigenza viola in vista di gennaio, almeno da qualche settimana vista anche la sua difficile situazione a Genova, con il marocchino che vorrebbe lasciare la Samp. Per il classe ’96 più di qualche contrasto con Stankovic e la sparizione dal campo, di fatto. Il suo club però, scrive La Gazzetta dello Sport, lo sta offrendo un po’ a mezza Serie A, viste le ristrettezze economiche e l’ha proposto anche al Bologna. Resta da capire quanto la Fiorentina abbia voglia di portarsi in casa il trequartista doriano.