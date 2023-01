Sabiri intanto riparte… fuori dai convocati: Stankovic lo tiene fuori dal match con il Sassuolo

Una stagione travagliata quella di Abdelhamid Sabiri, con la bella parentesi del Mondiale e il gol al Belgio. Il marocchino è tra i talenti principali della Sampdoria ma di fatto non va molto d’accordo con Stankovic, che l’ha tenuto fuori diverse volte già prima della sosta e ripartirà facendone ancora a meno. Ufficialmente non ci sono report su di lui ma il classe ’96 è fuori dalla lista dei convocati per la gara di domani con il Sassuolo. Resta da capire se la Fiorentina vorrà venire incontro a Sabiri, portandolo a Firenze e trattando dunque con la Samp.