Sabiri: “Io alla Fiorentina? Non lo so, per ora sono un calciatore della Sampdoria, non mi hanno detto altro”

Il Marocco sta vivendo un momento storico. E all’interno della squadra che sta andando avanti ai Mondiali, c’è anche Abdelhamid Sabiri, giocatore che potrebbe vestire la maglia della Fiorentina a partire dal prossimo gennaio.

Proprio su questo argomento il giocatore è stato stuzzicato in queste ultime ore: “Io in viola? Non lo so, per ora sono un calciatore della Samp. Non mi hanno detto altro”. La risposta il giocatore l’ha data, ridendo, al Corriere dello Sport.

Sabiri ha avuto problemi con la Sampdoria: “Ero infortunato. C’è stato anzi il rischio che non potessi neppure partecipare al Mondiale. Ma ho lavorato duro, con tanta fisioterapia. In Italia tanti pensavano che la lesione fosse finta ma la società conosce la verità. Ho anche inviato foto della risonanza magnetica allo staff medico per dimostrarlo. Anche qui in Qatar non gioco con continuità per questa ragione. Non sto bene. Sento dolore dopo 15-20 minuti, come è successo contro il Canada. Ma resisto”.