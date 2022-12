Sabiri, Pereyra e poi? Quando la ricerca spasmodica del trequartista non guarda a chi c’è già in casa

Luis Alberto prima, Sabiri con insistenza e Pereyra poi. I nomi per il centrocampo – o meglio – per la trequarti sono tra i più ricorrenti in questo periodo senza campionato. La dirigenza viola sta cercando un profilo per coprire lo slot dietro al centravanti, ma forse si sta dimenticando di qualcosa. O forse di qualcuno, visti i componenti della rosa di Italiano.

L’exploit di Bonaventura e l’acquisto di Barak non sono quindi stati sufficienti? A giudicare dalla persistenza dei nomi che ruotano attorno al trequartista, verrebbe da pensare così. A eccezione del 10 della Lazio, che sarebbe a prescindere un colpo da novanta, gli altri non presentano chissà quali caratteristiche per far decollare la stagione. O comunque non mostrano quei colpi che i giocatori della Fiorentina già non possiedano.

Con il rientro – si spera già da gennaio – di Castrovilli, un ulteriore inserimento a centrocampo (considerata l’uscita di Zurkowski) non appare così necessario, se non in caso di elevato apporto tecnico alla causa. Allo stesso tempo, sembrerebbe invece la definitiva rinuncia a consolidare il pagamento al Verona di Barak, legato al numero di presenze in campo.

Il passaggio, seppur lento e non propriamente confermato, al 4-2-3-1 non richiederebbe allora una così spasmodica ricerca per il trequartista (considerando sì il possibile arretramento di Bonaventura, ma al tempo stesso il recupero del 10 pugliese). Un conto, poi, è bramare un “mago” come lo spagnolo biancoceleste, un altro è far numero con gli esuli di Sampdoria e Udinese. Allora, Fiorentina, sei proprio sicura di aver bisogno di un innesto in quella zona di campo?