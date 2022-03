Sacchi? Tre! E un due su due che fa male alla Fiorentina

La partita tra Fiorentina e Bologna in programma domenica prossima al Franchi sarà diretta da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Il fischietto marchigiano è alla terza direzione con i viola. Le due precedenti non sono andate certo bene, perché in entrambe le circostanze la formazione gigliata ha perso. Le due sconfitte sono: stagione 20/21 Fiorentina-Atalanta 2-3. E in questo campionato Empoli-Fiorentina 2-1 (una delle diverse partite buttate via nel finale dalla squadra di Italiano).

Otto direzioni in generale quest’anno per Sacchi con un solo calcio di rigore fischiato (a favore della squadra di casa) e nessuna espulsione decretata.