Sala: “Ecco perché la Fiorentina può partire favorita a Torino. In Coppa Italia invece…”

Un bel pezzo di carriera al Torino, una stagione sola a Firenze per Patrizio Sala che a Radio Bruno ha parlato in vista della gara di domani:

“La Fiorentina ha ancora tre impegni importanti in stagione. Domani a Torino può giocarsi un pezzettino di avvicinamento all’ottavo posto, con un occhio alle altre squadre coinvolte. Poi oltre alla Conference l’altra è la finale di Coppa Italia. È inferiore all’Inter nei singoli giocatori, ma può giocarsela come gruppo. La squadra di Italiano ha atteggiamento sempre propositivo, mai rinunciatario e passivo. Domani al Torino mancano Sanabria e Radonjic, per questo vedo leggermente favorita la Fiorentina“.