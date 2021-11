Salah: “Fiorentina e Roma mi hanno cambiato. I tifosi erano fantastici con il loro calore”

L’ex attaccante della Fiorentina, ora al Liverpool, Mohamed Salah, ha vinto il Golden Foot 2021. Premiato nel Principato di Monaco, in un’intervista rilasciata a Sky, ha detto: “Venire in Serie A mi ha aiutato tantissimo. Quando ero al Chelsea sentivo che avrei dovuto cambiare tipo di calcio e cultura. Così sono andato in Italia, dove ho giocato bene e questo mi ha aiutato molto per arrivare dove sono arrivato adesso”.

Nel nostro Paese, Salah ha giocato prima con la Fiorentina e poi con la Roma: “Ho vissuto grandi momenti (si riferisce sia a Firenze che nella Capitale ndr). I tifosi di entrambe le squadre erano fantastici e mi facevano sempre sentire il loro calore. Ho grandi ricordi e posso solo ringraziarli. Forse ci incontreremo e giocheremo ancora contro”.