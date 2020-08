Salcedo: “Chiesa dovrebbe tener conto di quanta continuità possa trovare se andasse a giocare altrove. Astori…”

In un’intervista a 90min.com ha parlato l’ex terzino della Fiorentina Carlos Salcedo, attualmente al Tigres. Questi alcuni spezzoni dell’intervista nella quale Salcedo ha parlato anche di Fiorentina.

Hai anche condiviso la maglia con Federico Chiesa. Deve cambiare club per crescere?

“In Serie A si affrontano squadre importanti come l’Inter, il Milan e la Juventus. Se Chiesa va in bianconero e poi non trova continuità questo potrebbe incidere sulla sua carriera. Ha le qualità per andare in un top club ma dovrebbe tenere conto di quanta continuità può trovare lì”

Quali ricordi hai di Davide Astori?

“Le prime parole in italiano ho imparato da lui. Era una persona che mi chiedeva sempre della mia nazionalità, perché era strano vedere un messicano in Italia. Si prendeva cura dei suoi compagni e voleva che stessero bene. Dava quel qualcosa in più alla Fiorentina”

Il tuo momento migliore in Italia?

“Il mio debutto contro il Milan con la maglia viola. La prima partita che ho giocato in Serie A è il mio ricordo migliore. Mi è piaciuto molto”