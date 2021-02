Salcedo: “Odio la sensazione di perdere. Chiedo scusa alla mia famiglia e ai tifosi, non ho mantenuto la promessa. Spero che il calcio mi dia la rivincita”

L’ex viola Carlos Salcedo ha espresso la sua delusione attraverso i social dopo la sconfitta del suo Tigres contro il Bayern Monaco nella finale di ieri sera del Mondiale per Club. L’ex Fiorentina ha scritto su Twitter: “Uno lavora per vincere! Chiedo perdono prima di tutto a mia moglie e a mio figlio ai quali avevo fatto una promessa che non è stata mantenuta. E poi ai tifosi e al mio Paese. Odio questa sensazione di perdere ed è la stessa del mondiale. Spero che il calcio mi dia la possibilità di una rivincita”.

