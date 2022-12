Salernitana-Gollini? Macché! I campani chiudono per uno dei portieri protagonisti del Mondiale

La Salernitana ha chiuso l’affare per Guillermo Ochoa! Come riporta Sky Sport, il club campano si è aggiudicato il portiere messicano del Club América, che è stato tra i protagonisti del Mondiale in Qatar con la sua nazionale. Tra i momenti più importanti per il giocatore, il rigore parato alla prima partita a Robert Lewandowski.

Negli scorsi giorni era circolato anche il nome di Gollini per la porta salernitana, per sostituire l’infortunato Sepe. Il club granata, però, ha optato per una soluzione molto più esotica!