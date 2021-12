Salernitana, squadra ultima ma sarà esodo anche a Firenze

Salernitana ultima in classifica e con soli 8 punti dopo 16 giornate. Un cammino disastroso dovuto a tanti fattori. Nonostante tutto però il pubblico di fede granata non ha mai fatto mancare la propria presenza e il proprio tifo in tutte le gare, in casa e fuori casa.

Anche a Firenze la Salernitana sarà scortata da tantissimi tifosi che affolleranno le tribune dello stadio Artemio Franchi. Per la gara di sabato pomeriggio infatti sono stati venduti 700 biglietti. A riportarlo è TuttoSalernitana.com.