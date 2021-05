Salernitana vendesi: Lotito ha fretta di cedere il club, Della Valle possibili interessati all’affare. E già in passato…

Non è la prima volta che la famiglia Della Valle viene accostata alla Salernitana. Era già successo in passato, quando i fratelli ex proprietari della Fiorentina però avevano smentito tutto. Con la promozione del club campano in Serie A Lotito, essendo già proprietario della Lazio, ha la necessità di cercare acquirenti entro trenta giorni e, secondo quanto riporta Città di Salerno, i Della Valle potrebbero essere tra i possibili acquirenti.