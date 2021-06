Salikhova: “Kokorin? Tremo ogni volta che sento questo nome”

Aleksandr Kokorin? Non provate a fare questo nome dell’attaccante della Fiorentina a Zarema Salikhova, moglie del proprietario dello Spartak Mosca, Leonid Fedun.

Del resto è entrata in conflitto con l’ex direttore generale dello Spartak proprio per lui, perché, a detta sua, non era un giocatore indispensabile per la squadra, visto che era già più che coperta in attacco.

“Perché Kokorin non è rimasto in Russia a giocare con il Sochi o le Zenit? Non mi chiedete di lui – ha dichiarato – tremo ogni volta che sento questo nome”.