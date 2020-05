Salta la trattativa per Romero: la Juventus lo aveva proposto alla Fiorentina a una condizione

Sulle pagine di Tuttosport viene riferito che sembra sempre più improbabile un approdo alla Fiorentina per la prossima stagione del difensore Cristian Gabriel Romero di proprietà della Juventus. Il centrale argentino in forza attualmente al Genoa infatti era stato proposto come possibile contropartita ai viola per tentare di sbloccare l’affare Castrovilli, ma dopo il no dei viola il quadro è cambiato. I bianconeri hanno provato a fare lo stesso per ottenere l’attaccante Milik dal Napoli, ma al momento non ci sono novità. In ogni caso le strade del difensore in forza ai rossoblù e quelle della Fiorentina sembrano allontanarsi.