Salta un altro impegno della Fiorentina Under 16: la situazione in casa viola

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha comunicato l’annullamento del Test Match tra Sassuolo e Fiorentina Under 16 che era in programma sabato 2 aprile alle 12 a Fiorano. La squadra viola salterà anche l’appuntamento di oggi contro il Bologna. Via libera invece per l’Under 17 che scenderà regolarmente in campo alle 16.30 di oggi contro il Bologna e sabato alle 13 contro i neroverdi.

Il motivo dell’annullamento dei test match dovrebbero essere alcune positività tra i giovani giocatori viola. La ripartenza delle attività di alcune squadre giovanili della Fiorentina è dunque rimandata ai prossimi giorni, quando si riprenderà con uno screening completo dei gruppi squadra.