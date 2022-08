Saltato il trasferimento di Grillitsch in Premier League: dubbi sul carattere del giocatore

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Florian Grillitsch, che nelle settimane scorse è stato ad un passo dal firmare con la Fiorentina prima che l’accordo saltasse all’ultimo momento.

Secondo quanto riportato da Sport1, l’ormai ex giocatore dell’Hoffenheim sarebbe stato vicino a trovare l’intesa definitiva con il Brighton, club che milita in Premier League. Il tecnico Graham Potter è un estimatore di Grillitsch e ha parlato sia con il centrocampista che con l’agente, ma alla fine il trasferimento è saltato per dubbi sul carattere dello stesso calciatore.

Brighton was interested in signing Florian Grillitsch. Graham Potter was a fan of the 26yo midfielder and held talks with him and his agents. But the Premier League side withdrew the proposal due to doubts concerning Grillitsch’s personality. He’s a free agent. 🔵 #BHAFC @SPORT1

— Patrick Berger (@berger_pj) August 1, 2022