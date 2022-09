Saluti e cori nazisti degli ultras della Dinamo Zagabria a Milano. Coltellate e stato d’assedio in città

Tensione, tanta tensione. Ritorna la violenza dentro e fuori degli stadi in occasioni di incontri validi per le coppe europee. Per quel che ci riguarda ci sono stati scontri tra i sostenitori della Fiorentina e quelli del Twente per i preliminari di Conference League.

Adesso però dobbiamo registrare altre brutte note di cronaca in Italia che ci hanno fornito gli ultras della Dinamo Zagabria, squadra croata che era impegnata ieri in Champions League contro il Milan. Saluti e cori nazisti sono stati intonati da questi personaggi che si sono resi protagonisti anche di un assalto a un supermercato portato da 300 persone, prima di dirigersi in corteo verso San Siro.

Un 39enne che era con un gruppo di altri croati, che è stato aggredito da una trentina di tifosi milanisti, è stato invece colpito a un gluteo da una coltellata.