Salvadori: “Fossi stato in Commisso mi sarei chiuso in una stanza insieme a Nardella finchè non saltava fuori la soluzione per lo stadio”

Al Corriere Fiorentino ha parlato il presidente della Fondazione Cr Firenze ed ex presidente di Confindustria Firenze Luigi Salvadori, intervenendo sulla questione stadio. Queste le sue parole: “Lo stadio è diventato un problema per Firenze, non si può razionalmente negare. Io sono per la ristrutturazione del Franchi, oppure per uno stadio di proprietà sempre a Campo di Marte. Ma se non si può va bene anche Campi, se non intacca lo sviluppo dell’aeroporto. Fossi stato in Commisso mi sarei chiuso con una stanza insieme a Nardella finchè non si trovava una soluzione”.

