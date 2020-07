Salvate il soldato Beppe: la Fiorentina fa scudo attorno alla squadra

La Repubblica scrive che tra le voci su un futuro con nuovi possibili allenatori (Spalletti e De Rossi) e un presente con una salvezza tutta da conquistare, Beppe Iachini non vive un momento facile. Non ci sarebbe niente di strano se la stagione viola fosse praticamente archiviata, il problema è che la Fiorentina ha una partita molto delicata stasera a Parma in cui deve fare risultato anche per cancellare l’inspiegabile crollo contro il Sassuolo. Commisso è sceso in campo per fare da scudo a Iachini: è il momento di reagire, l’unica cosa che conta è fare quadrato intorno a tecnico e squadra, nella speranza che il campionato termini senza troppe apprensioni.

