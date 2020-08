Salvini: “Ho scelto Galli perché ha fatto tanto per la Fiorentina. Firenze aspetta un nuovo stadio da anni”

“Si tratta di una scelta molto fiorentina e molto toscana, visto che per i litigi tra Regione, Comune e Sovrintendenza, Firenze, i fiorentini e i tifosi viola aspettano un nuovo stadio da anni, così come un aeroporto. Nulla si muove, allora visto che Galli ha fatto tanto per la Fiorentina in campo, penso che possa fare tanto per i fiorentini e i toscani anche fuori dal campo e in Regione“.

Così il leader della Lega Matteo Salvini ospite a La7 a ‘L’Aria che Tira‘, commentando da Firenze la notizia dell’ex portiere Giovanni Galli che sarà candidato per la Lega alle Regionali. L’ex numero uno della Nazionale, della Fiorentina e del Milan sfidò anche Matteo Renzi nella corsa a sindaco di Firenze nel 2009 sostenuto dal Pdl e dal resto del centrodestra.