Salvini: “Traslocare Milan e Inter al Centrosud? Giocare a Firenze andrebbe benissimo”

Dopo l’attacco di Matteo Renzi al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (LEGGI QUI), anche il leader della Lega Nord Matteo Salvini si è espresso sul futuro della Serie A. Questo il suo parere, in accordo con l’ex Sindaco di Firenze: “Traslocare Milan e Inter al Centrosud per poter disputare le partite con meno rischi? Non vedo il problema, poi per carità non sono il proprietario dei due club quindi spetta a loro dirlo. Ma ci sono regioni a contagio zero, per cui giocare a Firenze, Napoli o Reggio Calabria andrebbe benissimo“.