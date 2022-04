San Siro trema in vista della Fiorentina. Rilevate vibrazioni anomale dell’impianto, ma la sua chiusura (per ora) è esclusa

In occasione dell’ultima partita di campionato disputata a San Siro tra Inter e Roma, sono state rilevate delle vibrazioni anomale all’interno dello stadio, simili a quelle che nel 2019 portarono alla chiusura di alcuni settori. Lo conferma a Italpress la sezione dello sport del Comune di Milano, che ha spiegato come la Commissione di vigilanza continuerà anche nelle prossime settimane a monitorare la situazione.

Se ne dovrebbe parlare anche venerdì 29 aprile alla Questura di Milano, in occasione dell’incontro sull’ordine pubblico che settimanalmente precede le partite casalinghe di Milan e Inter (in questo caso Milan-Fiorentina). Al momento, come confermano anche Prefettura e Questura, non sono previste chiusure di settori dello stadio. Questo però non esclude che possano esserci provvedimenti in futuro, qualora il fenomeno delle vibrazioni dovesse peggiorare nelle prossime partite.