Sandwich su Barak, restano molti dubbi. Ma quella è una decisione da arbitro e non da Var

Per la seconda volta in carriera, l’arbitro Ermanno Feliciani ha diretto una partita in Serie A. E’ stato lui il direttore di gara di Fiorentina-Monza.

Tutti gli episodi rilevanti in tema arbitrale sono avvenuti nel primo tempo. Non ha rilevato un intervento falloso di Cabral sul portiere Di Gregorio, su azione d’angolo (palla sul palo calciata da Biraghi).

Ma l’azione più controversa è quella che ha visto protagonista Barak. Il ceco è andato giù in area, pressato da Pessina e Marlon in abbinata. Quella è una decisione dell’arbitro e non da VAR e restano molti dubbi su quello che ha visto il direttore di gara…