Saponara: “Alla Fiorentina anche in un ruolo non da calciatore? Qualche battuta con Pradè e Barone c’è stata. Italiano è cambiato da Spezia in un aspetto”

MOENA – L’attaccante della Fiorentina, Riccardo Saponara, ancora non pensa alla seconda fase della sua carriera, nonostante qualche discorso con il club ci sia stato al momento del suo rinnovo: “Qualche simpatica battuta c’è stata da parte di Barone e Pradè. Ma credo he siano discorsi prematuri. Ho ancora voglia di giocare, di restare sul campo e divertirmi”.

Poi ha aggiunto: “Credo che sia oggettivo il fatto che avremmo potuto fare più gol. L’aspettativa di un incremento di reti è più che lecita. Italiano ci stimola molto in questo senso perché il suo gioco è incentrato sugli esterni. I ragazzi crescono di giorno in giorno e credo che quest’anno tutti non possono che mostrare segnali di crescita”.

Su Italiano: “La crescita che gli ho visto fare da Spezia a oggi è quella della gestione del gruppo e dei ragazzi. Ogni tanto si faceva prendere dal nervosismo e ora invece ha fatto dei passi in avanti anche da questo punto di vista”.

Nella Fiorentina attuale gioca da esterno, nonostante, non sia propriamente il suo ruolo prediletto: “Ho dimostrato di avere le capacità calcistiche per interpretare un ruolo che non è propriamente mio. Lo prendo come un mio merito personale. Ed è una parte del mio processo di crescita”.