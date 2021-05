Saponara: “Allo Spezia mi hanno fatto sentire importante e spero di restare. Il club ne parlerà con la Fiorentina”

Riccardo Saponara potrebbe lasciare definitivamente la Fiorentina nel corso della prossima estate. Il trequartista di proprietà viola sembra aver trovato la sua giusta collocazione in Liguria: “La mia stagione è positiva, allo Spezia mi hanno fatto sentire importante e dato fiducia. Sarei felice di restare, il club ne parlerà con la Fiorentina“.

Arrivato a Firenze con grandi aspettative non ha mai saputo imporsi per diversi motivi da queste parti ed è stato mandato in prestito volta, volta, a Sampdoria, Genoa, Lecce e ora allo Spezia.