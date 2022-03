C’è un calciatore della Fiorentina, che potrebbe già accordarsi con altre squadre. Come rimarca La Nazione, per le regole del mercato, Riccardo Saponara è un giocatore già in regime di svincolo dalla scorso febbraio.

Il suo contratto con la Fiorentina scadrà infatti il prossimo 30 giugno. Ma già nelle prossime settimane, il club viola potrebbe proporre un nuovo contratto al trequartista ex Milan.