Saponara e il caso dell’esterno adattato: ma alla Fiorentina mancano quelli autentici

Sottil fuori dal 18 settembre e out probabilmente per buona parte di gennaio. Gonzalez praticamente mai avuto in questa stagione, con recupero più circostanziabile ma pur sempre incerto. Hai voglia a dire che i recuperi saranno i veri acquisti di gennaio ma resta da capire quando tali recuperi potranno avvenire davvero. E così la coperta sugli esterni per la Fiorentina resta corta: ad oggi a disposizione ci sono solo Saponara e Ikoné, oltre a Kouame. Due su tre sono di fatto adattati, un ex trequartista ed un ex seconda punta, allargatosi per esigenze tattiche.

Di elementi autentici in rosa: tre, ma solo il francese ex Lille in corsa. Ecco perché tutto sommato un esterno di ruolo potrebbe far comodo a gennaio, sempre che l’alternativa non sia l’ennesimo adattamento, l’ennesimo riciclo di una risorsa interna, per altro appena ritrovata: parliamo di Gaetano Castrovilli, che un certo feeling con la fascia mancina l’ha anche avuto ai tempi della Primavera. Ma non è certo quello il suo ruolo: da qui le idee Boga o Brekalo che darebbero soluzioni in attesa di maggiori certezze dai protagonisti del ruolo.