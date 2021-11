Saponara e un contratto in scadenza pronto per essere rinnovato

Riccardo Saponara – parole del suo allenatore – ha il fuoco dentro e serve solo (si fa per dire) trovare il modo di tirarlo fuori. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, Italiano conosce quel modo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il numero 8 della Fiorentina forse non è un campione, ma ha i colpi del campione.

Non è un trascinatore, ma il suo modo di giocare apparentemente semplice e comunque di grandissimo spessore, trascina la squadra. Non si esalta, ma sa esaltare con colpi d’autore che appartengono al suo repertorio. Il gol del 2-0 segnato al Milan vale più di ogni discorso.

Già, quel Milan che l’aveva accolto in arrivo da Empoli, dove il potenziale campione Saponara aveva dato sfoggio di doti non comuni, salvo poi ritornare sui propri passi (sempre quelli) e “costringerlo” successivamente a un ampio giro d’Italia che sabato pomeriggio – a proposito di porte girevoli – vivrà una tappa molto significativa al Castellani con Empoli-Fiorentina. Passato contro presente. E futuro: c’è un contratto in scadenza pronto per essere rinnovato a breve tra la Fiorentina e Saponara. Garantisce Vincenzo Italiano.