Saponara: “E’ una stagione maledetta ma meritiamo la salvezza”

L’ex trequartista della Fiorentina Riccardo Saponara, autore del gol del pareggio dello Spezia sul campo del Verona, al termine della partita è intervenuto ai microfoni di SkySport per le interviste del post. Queste le sue parole: “Stagione maledetta aspettiamo a dirlo, se raggiungessimo l’obiettivo sarebbe gioiosa. Io non ho obiettivi singoli, voglio aiutare la squadra come ho cercato di fare oggi. Volevo dare il mio contributo e sono entrato con rabbia anche perché volevo entrare prima, ed è andata bene nei minuti che ho avuto. Abbiamo fatto una grande partita e chi è entrato ha dato quel qualcosa in più per pareggiare. Il gol di oggi è pesante, abbiamo bisogno di una manciata di punti e perdere oggi sarebbe stato non tragico ma difficoltoso per il nostro cammino delle prossime partite. Cercherò di dare tutto il mio contributo dal punto di vista tecnico e caratteriale, è quello che mi chiede il mister e la società e cercherò di farlo. Non conosco la quota salvezza, forse 38 o forse meno. Abbiamo bisogno di punti, abbiamo un calendario difficile e non ci sono partite semplice, giocando con squadre che non regalano nulla e sono molto esperte come abbiamo visto con Genoa e Bologna. Dobbiamo tirare fuori le nostre qualità, meritiamo la salvezza e dobbiamo andarcela a prendere”.