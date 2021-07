Saponara: “Firenze è la mia seconda casa, sono innamorato della città. Mi ispiro a Davide, cerco di aiutare i giovani come lui ha fatto con me”

Al termine della conferenza stampa, Riccardo Saponara ha parlato anche ai canali social della Fiorentina.

Queste le sue parole: “In ritiro c’è entusiasmo e condivisione delle idee da parte del mister, che vuole riportare in alto la Fiorentina. Ci vorrà tempo, ma conosco il mister e può portarci grandi soddisfazioni. Chi mi ha aiutato in carriera? Penso a Davide, una figura a cui mi ispiro. Oggi i giovani guardano me come io un tempo guardavo lui: cerco di aiutarli come lui ha fatto con me. Firenze è sempre stata la mia seconda casa, mi sono innamorato della città. Da bambino il mio sogno era fare il benzinaio, poi facendo ragioneria volevo lavorare in banca. Poi ho cominciato a seguire il sogno del calcio”.