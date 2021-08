Saponara: “Italiano molto esigente, sa che questa squadra ha grandi doti che devono ancora venire fuori”

Riccardo Saponara ha giocato titolare ed è rimasto in campo fino alla fine nella partita che la Fiorentina ha disputato contro l’Espanyol.

Al sito ufficiale viola, il giocatore ha detto: “Il mister sta cercando in ogni modo di trasmetterci le sue idee. E’ molto esigente però sa che questa squadra ha grandi doti che devono ancora venire fuori e noi dobbiamo riuscirci in ogni modo”.

Sul ritorno della gente allo stadio ha aggiunto: “E’ bello sentire le voci dei tifosi che ti incitano. E’ da tanto che non vestivo questa maglia e per me è sempre una grande emozione”.