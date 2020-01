Saponara: “La tragedia di Astori mi ha dato una spinta differente. Mai avuto dubbi sul Lecce” FOTO

Riccardo Saponara, tornato alla Fiorentina dal prestito al Genoa e subito ceduto al Lecce, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione col club pugliese. Queste le sue parole, riportate da pianetalecce.it: “Ringrazio la società che mi ha dato grande fiducia, già in passato aveva mostrato volontà di avermi in organico. Ringrazio tutti per aver perseverato in questa trattativa, cercherò di dare tutto il mio contributo alla causa. Lecce è la destinazione che mi ha sempre intrigato c’erano già stati contatti in passato e oggi non ho mai avuto dubbi. Cercavo minutaggio, cercavo soluzione che mi desse opportunità di rimettermi in gioco. L’obiettivo qui a Lecce è chiaramente la salvezza. Ruolo? Ho parlato col mister che mi ha fatto capire quanto sia importante il trequartista. A me piace avere responsabilità ed essere al centro del progetto tecnico. Questo mi dà forza, il gioco che prevede la gestione del pallone si avvicina alle mie caratteristiche. Ultimamente ho provato diversi ruoli, sarà il mister a collocarmi nel suo sistema tattico. Soprattutto quest’anno a Genoa mi sono messo a disposizione come mezzala e non avrei problemi a giocare così. La tragedia di Astori? Quanto accaduto è stato un crocevia positivo per la mia esperienza in viola. Prima di quel momento rientravo da un’operazione alla caviglia e non ero riuscito a ritagliarmi spazio. È stato un episodio che mi ha segnato e mi ha dato una spinta differente, da lì ho cominciato ad ingranare”.

