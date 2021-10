Saponara: “Lavoro intensamente, so quanta fiducia ha Italiano in me e cerco di tenermi sempre pronto. Siamo tutti parte integrante del progetto”

L’esterno della Fiorentina, Riccardo Saponara, ha parlato a DAZN al termine della partita contro il Cagliari.

Ecco le sue dichiarazioni: “Peccato per il palo: sarebbe stato un bel gol, me lo sarei goduto veramente tanto anche perché non ho ancora segnato sotto la nostra curva. Sto lavorando intensamente, so quanta fiducia abbia il mister in me e cerco sempre di tenermi pronto. Siamo tutti parti integranti del progetto, abbiamo venticinque giocatori di livello e il mister li sta facendo girare un po’ tutti. C’è concorrenza, i miei compagni sono forti e non può essere altrimenti se vogliamo competere per le zone alte della classifica. Lazio? Siamo ancora in fase di costruzione, loro giocano come noi per tanti aspetti e sarà una bella partita”.