Saponara: “Mi emoziono facendo queste giocate, ho sentito grande fiducia da Italiano. A Jovic ho sussurrato…”

Il calciatore della Fiorentina Riccardo Saponara ha parlato sul canale ufficiale TikTok ACF Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non era scontato uscire da momenti del genere. Adesso lottiamo per andare avanti”.

Sul suo assist a Jovic: “Mi è arrivata la palla da Bonaventura, quindi la prima idea era darla a Dodo, ma è stato inseguito. Ho dunque provato una palla istintiva, nello stretto, ed è finita bene. Fuorigioco? Peccato, ci ha un po’ tagliato le gambe. Dalla panchina, però, ci dicevano che era buono. A Jovic ho sussurrato in inglese: ‘Se è buono, andiamo verso la bandierina’. Poi non si è fermato (ride, ndr)”.

E aggiunge: “Quando riproduco sul campo giocate come questa, mi emoziono tanto. Se riesco a trasmettere queste sensazioni anche ai tifosi, sono più che felice. Il mister mi ha messo in campo per farmi fare una giocata determinante: già dai primi tocchi di palla, mi ha stimolato molto. Vedevo che era molto propositivo. Poi è finita bene”.