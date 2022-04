Saponara: “Mi ha sorpreso il fatto di essere rimasto, con la maglia della Fiorentina non ero mai stato così incisivo e partecipe nel progetto. Su Italiano…”

L’attaccante della Fiorentina, Riccardo Saponara, intervistato da DAZN, sulla stagione dei viola ha detto: “Se abbiamo acquisito consapevolezza? Credo che lo stiamo facendo tutti i giorni, partita dopo partita. E’ un percorso che abbiamo iniziato a luglio che ha visto tutti molto partecipi grazie al lavoro del mister. Siamo aggrappati alla zona Europa e non ci nascondiamo: proveremo a vincere tutte le gare e poi vedremo a fine campionato dove saremo”.

E’ un Saponara coinvolto quello che abbiamo visto in questa stagione: “L’opportunità che ho avuto quest’anno è una di quelle che non passano sempre a quest’età. Mi ha sorpreso il fatto di essere rimasto qui e averla avuta e sono felice, perché con questa maglia non ero mai riuscito ad essere così incisivo e partecipe nel progetto”.

Infine ha detto: “Italiano è un allenatore che sa stimolarmi bene, ci capiamo, il nostro rapporto si è instaurato da subito in maniera ottima. Ci aiutiamo a vicenda”.