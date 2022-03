Saponara: “Non avevo mai vissuto un momento come quello del gol al Milan in maglia viola. Giocare per l’Europa in linea con la storia di Firenze”

Protagonista nello spazio concesso dal canale ufficiale della Lega Serie A, Riccardo Saponara ha parlato così del suo momento, in stagione ma anche in carriera:

“Ho segnato tanti gol diversi da loro, sicuramente quello contro il Milan è stato un momento speciale per la sua bellezza e importanza. E’ stato un momento che con la Fiorentina in casa non avevo mai vissuto e quindi è stata un’esplosione di gioia poter festeggiare coi tifosi contro la Fiesole. La svolta con Italiano? Incontrarlo è stata una festa, soprattutto dal punto di vista umano e personale. Quando sono arrivato a Spezia ero uno dei più esperti, cosa che non mi era mai capitata. Mi è servito per capire che era giunto il momento di fare un passo in avanti sotto il punto di vista della personalità e delle responsabilità. Il mister è bravo a saper chiamare in causa i giocatori giusti in base alle partite e alle difficoltà che incontriamo: per noi alla lunga ci fa sentire in competizione tra di noi e ci fa credere nello stesso obiettivo. Quest’anno l’obiettivo calza con le ambizioni e la storia di Firenze: giocare per l’Europa e non per salvarsi dà sensazioni diverse”.