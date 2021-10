Saponara: “Partite così ci esaltano ma dobbiamo ancora migliorare. Vlahovic? Mi ha impressionato fin dal primo giorno”

EIl giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara ha parlato a DAZN al termine della partita vinta contro lo Spezia: “Partite così ci esaltano, ci permettono di esprimere tutto il nostro potenziale. Ancora possiamo crescere, dobbiamo colmare gap che talvolta ci fanno soffrire. Un livello lo abbiamo scalato, ma possiamo ancora alzare l’asticella”.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic? Ha una grande stima di me, me lo dimostra sempre e oggi ha voluto farmi l’inchino per ringraziarmi. Vederlo giocare così non mi sorprende, fin dal primo giorno ho intravisto in lui grande potenzialità”.