Saponara scherza: “Con il mio tiro mi sono preso una rivincita su Italiano che mi stuzzica sempre in allenamento”

Autore del terzo gol della Fiorentina, Riccardo Saponara, che ha realizzato una rete magnifica, con una grande conclusione da lontano: “E’ un tiro che provo spesso anche in allenamento – ha detto a Sky – e il mister si lamenta perché cerco l’incrocio e non mi accontento di prendere la porta. Mi stuzzica, ma mi sono preso una rivincita (ride ndr)”.

E poi: “Nell’ultimo mese abbiamo ripreso la carreggiata, abbiamo ritrovato gente che era infortunata e abbiamo lanciato anche giovani che hanno voglia di dimostrare e di fare. Peccato per Istanbul, ma ci giocheremo qualsiasi partita”.

Infine: “Il mister conosce le mie qualità, cerco di farmi sempre trovare pronto. E lo farò sempre. Credo che la variante che utilizziamo non sia così drastica, la nostra identità è sempre la stessa, non ci siamo snaturati. Sono tutte soluzioni che ci possono servire per vincere la partita”.