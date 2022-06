Saponara verso il sì: col rinnovo di Italiano pronto un nuovo contratto anche per il fantasista viola

La Fiorentina e Riccardo Saponara sono pronti a dirsi di nuovo sì. Il rinnovo di Italiano, che è stato anche il punto di riferimento per il fantasista romagnolo nella stagione a Spezia, ha accelerato la trattativa per la nuova firma. Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo contatto in queste ore ha avvicinato le parti ancora di più verso il traguardo, mancano soltanto gli ultimissimi dettagli.

C’era una scadenza da spostare in avanti e le parti si stanno confrontando per arrivare al 2024 o, al limite, inserendo l’opzione per un ulteriore rinnovo tra un anno. Un contratto da ridiscutere, confidando sulla volontà condivisa di proseguire il percorso insieme. E alla fine il risultato sarà quello atteso.