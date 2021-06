Sarà Italiano a pagare la clausola per liberarsi dallo Spezia. E alla Fiorentina arriva anche il suo staff in cambio di un giocatore

Emergono ulteriori dettagli in merito a Vincenzo Italiano, ormai prossimo a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Come scrive Gianluca Di Marzio su Twitter, sarà lo stesso tecnico a pagare la clausola da 1 milioni per liberarsi dallo Spezia.

Inoltre la Fiorentina si è accordata per dare un giocatore allo Spezia, come una sorta di contropartita per permettere di arrivare in riva all’Arno anche all’intero staff di Italiano, che non era coperto dalla clausola rescissoria.