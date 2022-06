Sarà Quarta il post Milenkovic? L’argentino cui Igor aveva soffiato il posto potrebbe comporre una nuova coppia sudamericana

Tanti nomi sono già usciti per il post (?) Milenkovic. Ma nessuno ha pensato a chi è già presente nella rosa. Lo ha fatto quest’oggi la Repubblica Firenze che afferma come la soluzione Lucas Martinez Quarta potrebbe essere quella definitiva in caso di partenza del serbo.

Gli obiettivi di mercato, come Umtiti, Senesi, Viti, sono tutti di piede sinistro. Ciò significa che la Fiorentina sta pensando a Quarta come primo sostituto di Milenkovic nel ruolo di centrale destro. A Moena Italiano potrebbe quindi ripartire proprio dal giocatore che aveva perso il posto da Igor. Provarlo in coppia col brasiliano, in una difesa che è destinata ad avere un nuovo interprete sulla destra, ma sempre il solito Biraghi sulla fascia mancina.