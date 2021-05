Sarri e il suo “no, grazie” alla Fiorentina. Ora il tecnico toscano sta per tornare in scena

Maurizio Sarri sta per tornare in scena. L’allenatore toscano dovrebbe farlo in Serie A, ma non sarà la Fiorentina la sua prossima destinazione, bensì la Roma.

Su La Gazzetta dello Sport si ritorna sui contatti avuti dal tecnico negli ultimi mesi e anche su quello avuto coi viola, ormai diversi mesi fa. Si parla di ottobre scorso, con Commisso e i suoi dirigenti che avevano pensato a lui per sostituire Iachini, prima di prendere Prandelli. La risposta fu “no, grazie” per diversi motivi.

Ed è una risposta quella data a tante altre società. In questi mesi si è dedicato ai genitori anziani prima di trovare una squadra che potesse essere di suo gradimento.