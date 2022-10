Sarri furibondo dopo il giallo a Milinkovic-Savic: “Mai vista una cosa del genere, se dico quello che penso mi danno sei mesi di squalifica”

Nella partita tra Lazio e Salernitana, Sergej Milinkovic-Savic è stato ammonito. Un giallo pesante, dal momento che il centrocampista era diffidato e salterà quindi il derby contro la Roma. Sull’argomento, Maurizio Sarri è sbottato a DAZN nel post partita: “Non solo non era da ammonizione, quello non era proprio fallo. Non ho parlato con l’arbitro ma con il quarto uomo, mi ha detto che addirittura stavano controllando al VAR se ci fossero gli estremi per il rosso. Sono cinquant’anni che frequento i campi da calcio e non avevo mai visto una cosa del genere. Ma lasciamo perdere che se dico quello che penso mi danno sei mesi di squalifica. Quest’anno ho visto un giocatore mettere le mani addosso all’arbitro e non prendere neanche un turno di stop…”.