Sarri-Juventus: Si tratta per il compromesso. La Fiorentina è stata vicina a fare un assist indiretto ai bianconeri

Prosegue il tira e molla per la risoluzione del contratto in essere tra l’allenatore Maurizio Sarri e la Juventus. Dell’argomento se ne occupa stamani Tuttosport. Sul quotidiano sportivo si legge che il club bianconero preme per trovare quantomeno un compromesso con il tecnico toscano. L’obiettivo è quello di cassare completamente i 2,5 milioni di euro di penale per il mancato esercizio della clausola sul terzo anno di contratto e di spalmare i cinque milioni netti del suo ingaggio per questa stagione.

Tutto questo cosa c’entra con la Fiorentina? E’ presto detto. Intanto sulla fonte citata si legge anche che il club viola è andato vicino a mettere lo stesso Sarri sotto contratto. Qualora fosse riuscito il grande colpo sarebbe stato anche un assist indiretto proprio alla Juve perché ci sarebbero stati più margini di manovra per arrivare ad una transazione tra le parti. Senza un soggetto terzo sullo sfondo le cose si complicano.