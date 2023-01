Sarri: “La vittoria di oggi non ci garantisce di partire in vantaggio contro la Fiorentina. Ci aspetta una gara difficile”

L’euforia della vittoria contro il Milan non cancella l’impegno contro la Fiorentina. L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo l’incredibile vittoria dei biancocelesti contro i rossoneri per 4-0, senza però dimenticare la partita che li aspetta domenica: “La vittoria di oggi non ci garantisce di partire 1-0, con un gol di vantaggio, domenica contro la Fiorentina. Dobbiamo rimanere concentrati, mantenere l’adrenalina alta e non pensare al lungo periodo”.

E aggiunge: “Domenica ci aspetta una partita difficile, dobbiamo mantenere lo stesso spirito. Serve tanto equilibrio: dopo Lecce eravamo la peggior squadra d’Italia, oggi la migliore…”.